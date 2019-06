Calciomercato Atalanta, Joao Pedro vicinissimo. Lazio out

Calciomercato Atalanta, Joao Pedro è vicinissimo all’approdo in nerazzurro. La Lazio è ormai fuori dai giochi

L’Atalanta avrebbe quasi concluso la trattativa col Cagliari per Joao Pedro. Come riporta La Nuova Sardegna, il club sardo aveva chiesto un’offerta da 7 milioni per il giocatore brasiliano e l’Atalanta sembra pronta a soddisfarla.

Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra le parti per suggellare l’accordo definitivamente: la Lazio, che in passato aveva già manifestato interesse per Pedro, sarebbe ormai fuori dai giochi.