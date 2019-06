Calciomercato Atalanta, Malinovskyi rompe con il Genk: le sue parole

Calciomercato Atalanta, Malinovskyi adesso rompe con il Genk: le dure parole rivolte dal centrocampista al suo club

E venne il giorno in cui Malinovskyi perse la pazienza. Colpa del Genk, suo club di appartenenza da cui l’Atalanta vorrebbe prelevarlo, a suo dire reo di non aver rispettato i patti stabiliti in precedenza. «Speravo di essere liberato come mi era stato promesso, ora invece il club mi blocca. Come possono chiedere certe cifre? C’è un’offerta dell’Atalanta superiore a quella presentata da una squadra spagnola un anno fa. Mi stanno ingannando».

Una mossa, quella del centrocampista ucraino, che potrebbe ora agevolare la manovra dei bergamaschi, che hanno un accordo col giocatore ma non ancora col club belga. «A gennaio c’era la Roma interessata a me, ma rispettai la parola data alla dirigenza: restare per vincere il titolo. Ora non mi immagino più con questa maglia», la sua chiosa.