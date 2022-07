Calciomercato Atalanta: obiettivi Lookman e Tavares

Calciomercato Atalanta, spunta il nome di Lookman del RB Lipsia, mentre si continua a lavorare per Tavares dell’Arsenal

L’Atalanta al lavoro sul mercato per trovare i rinforzi per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il nuovo nome per la Dea è quello di Ademola Lookman, ala offensiva classe 1998 di proprietà del Red Bull Lipsia.

Sul fronte Nuno Tavares invece si lavora per la formula: i gunners vorrebbero un prestito secco, mentre l’Atalanta vuole un diritto di riscatto. Intesa raggiunta invece con il calciatore.