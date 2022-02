Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Atalanta punta già il futuro e pensa al mercato: per la corsia mancina piace il greco Giannoulis

L’Atalanta pensa al futuro e mette nel mirino Giannoulis. Il greco gioca nel Norwich in Premier League.

Esterno mancino che potrebbe essere un rinforzo in vista della prossima stagione per Gasperini come riporta Norfolk Live.