Calciomercato Atalanta, una nuova pretendente sulle tracce di Valzania

Calciomercato Atalanta, una nuova pretendente in Serie A sulle tracce del giovane Valzania

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Bologna sarebbe sulle tracce di Luca Valzania. Giovane di proprietà dell’Atalanta di talento, ma difficilmente già pronto per essere inserito nella rosa di Gasperini.

Il centrocampista ha trascorso la seconda parte dell’ultima stagione in prestito al Frosinone, collezionando 13 presenze e 2 reti. La sua candidatura resta forte, soprattutto nel caso in cui la società felsinea non dovesse riuscire a chiudere Obiang o Dominguez.