Atalanta, svolte le visite di Demiral: manca l’ufficialità

Demiral Atalanta: visite mediche per il difensore. Manca solo l’ufficialità per il trasferimento dalla Juventus

Merih Demiral è ad un passo dall’Atalanta. Questa mattina, il difensore turco ha svolto le visite mediche con il club nerazzurro, compiendo il primo passo verso la nuova avventura. Manca solo l’ufficialità, dunque per il trasferimento a Bergamo.

Demiral lascia la Juventus, dunque, andando a giocare con maggiore continuità in un’altra piazza. Al momento, la dirigenza non pensa a sostituirlo, con Rugani quarto centrale in rosa.