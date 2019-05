Calciomercato Atalanta, sondaggio in Olanda per il nuovo Ilicic in caso di partenza in estate da parte dello sloveno

La testa del gruppo è tutta al campo, dato che domenica una vittoria contro il Sassuolo regalerebbe all’intera Bergamo un traguardo incredibile come la qualificazione alla prossima Champions League. Ma l’Atalanta, nell’attesa, guarda anche al futuro. Come è abituata a fare.

E, allora, gli uomini di mercato degli orobici sono già alla ricerca di profili interessanti per la prossima stagione. Come Michel Vlap, classe 1997 in forza all’Heerenveen in Olanda. Il centrocampista offensivo nell’ultima stagione ha totalizzato la bellezza di 17 reti e 6 assist, a dispetto della giovane età. Un bottino che farebbe di lui un’intrigante scommessa in caso di addio da parte di Ilicic, corteggiato dal Napoli.