Calciomercato Atletico Madrid: già otto colpi per i colchoneros, ecco l’ultimo

Calciomercato Atletico Madrid: sono già otto i colpi messi a segno in questa sessione dai colchoneros, ecco l’ultimo

Sono già otto, con questo, i colpi messi a segno dall’Atletico Madrid nell’estate dell’addio di Griezmann. Da Marcos Llorente fino al costosissimo Joao Felix. L’ultimo, invece, porta il nome di Mario Hermoso, nuovo rinforzo in difesa dopo Trippier, Felipe e Renan Lodi.

Come riporta in Spagna il Mundo Deportivo, infatti, il centrale spagnolo classe 1995 è in arrivo dall’Espanyol e già in giornata dovrebbero svolgersi le visite mediche anticamera dell’ufficialità.