Calciomercato Barcellona, Raphinha andrà in Arabia Saudita? Operazione da 100 MILIONI di euro

Calciomercato Barcellona, Raphinha potrebbe essere ingaggiato dall’Al Hilal. Gli arabi sono pronti a versare 100 milioni

Come riportato dal giornalista Fernando Polo, il fuoriclasse del Barcellona Raphinha è pronto ad andare in Arabia Saudita in questa sessione di calciomercato: per l’esattezza all’Al Hilal che sarebbe disposta a pagare 100 milioni di euro.

L’Al-Hilal sta facendo di tutto per ingaggiare Raphinha. Il Barcellona li ha informati che vogliono almeno € 90-100 milioni per l’attaccante, il che NON sarà un problema per il club saudita.