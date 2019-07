Calciomercato Bologna, Denswil più vicino: trattativa sbloccata

Calciomercato Bologna, Denswil sempre più vicino: sbloccata la trattativa per il difensore olandese del Bruges

Il Bologna sta per assicurarsi le prestazioni di Stefano Denswil, difensore olandese classe 1993 in forza al Bruges. Nella giornata di oggi i passi decisivi per chiudere la trattativa.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, erano sorte alcune difficoltà nella trattativa tra il Bologna e gli agenti di Denswil: appianate queste divergenze, l’affare va verso la conclusione. Il difensore era stato accostato tempo fa anche al Milan.