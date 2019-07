Calciomercato Bologna, i felsinei si aggiudicano il centrocampista della Virtus Entella, Giorgio Grieco: ufficiale

Come si apprende dal sito della Lega Serie A, è stato depositato da poco il contratto del giovane Giorgio Grieco.

Il centrocampista classe 2002 sarà un nuovo rinforzo per il settore giovanile del Bologna per la prossima stagione. Il calciatore arriva in prestito dalla Virtus Entella.