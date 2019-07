Calciomercato Brescia, appuntamento per Ceccherini

In settimana Cellino incontrerà Pradé per Ceccherini, valutato 5 milioni di euro. La Fiorentina vorrebbe inserire Tonali nella trattativa

La Fiorentina è alla ricerca di un centrocampista con le qualità di Tonali, per questo motivo nell’incontro previsto in settimana con Cellino Pradé farà un tentativo per inserire il ragazzo nella trattativa per Ceccherini. Operazione molto complicata visto che fino a questo momento il Brescia non ha ascoltato offerte per Tonali.

Il club viola potrebbe far leva proprio su Ceccherini – in contropartita – profilo ideale per rinforzare la difesa delle Rondinelle, valutato 5 milioni di euro. Se Cellino dovesse dichiarare incedibile Tonali le alternative sono Pulgar, Badelj ma anche Demme del Lipsia.