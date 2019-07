Calciomercato Brescia, Cellino: «Non voglio vendere i miei calciatori»

Balotelli ma non solo. Il presidente Cellino ha parlato del mercato del Brescia alla presentazione del calendario della nuova Serie A

Il Brescia si è riconquistato la Serie A sul campo, il presidente Massimo Cellino non vede l’ora di debuttare. Ecco le sue parole a Sky Sport, a margine della presentazione del nuovo calendario del campionato 2019/20. «Non mi aspettavo la prima a Cagliari, ma è un bell’iniziare. Se sarò allo stadio? Non lo so.

Per quanto riguarda il mercato in uscita posso dire che non voglio vendere i nostri calciatori, non possiamo permettercelo. Poi sono alla ricerca di rinforzi, ma senza indebitarci. Cercherò di utilizzare l’esperienza avendo pochi soldi. Cosa ci manca? Quaranta punti in classifica».