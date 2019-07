Calciomercato Brescia, Cellino punta un centrocampista honduregno

Il Brescia sta pensando a un centrocampista esterno classe ‘98 dell’Honduras. Si tratterebbe di un ritorno, ecco il nome

È ancora presto per parlare di trattativa ma il Brescia sta pensando seriamente a un centrocampista esterno classe ‘98 di ritorno all’Inter a fine prestito dalla Ternana. Si è parlato di lui come possibile contropartita nella trattativa con l’Hertha Berlino per Lazaro, adesso secondo Sky Sport c’è il Brescia in pole.

Sarebbe un ritorno perchè Rigoberto Rivas ha già indossato la maglia delle Rondinelle in prestito, nella stagione 2017/2018. Centrocampista, esterno anche d’attacco, con il Brescia vanta già 15 presenze in Serie B.