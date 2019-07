Calciomercato Brescia, Cellino studia un colpo ad effetto

Dopo Ayé e Joronen Cellino è al lavoro su più fronti. Blindare Tonali, rinforzare la difesa, e in attacco sogna un colpo ad effetto

Ayé e Joronen sono stati i primi, il prossimo potrebbe essere Ceccherini in difesa, la priorità a centrocampo è la conferma di Tonali ma Cellino sta lavorando ad un colpo ad effetto per far sognare i tifosi. Al momento si possono definire suggestioni, nulla più, ma il Brescia nei prossimi giorni potrebbe provarci seriamente per uno tra Balotelli, Boateng e Giaccherini, tre giocatori di grande esperienza e un passato importante.

Il nodo fondamentale è l’ingaggio, e la dirigenza della Rondinella sa che per la Serie A farebbe comodo almeno un elemento di grande esperienza per “trainare” il gruppo. Se dovesse ridursi lo stipendio a 1,5 milioni il preferito sarebbe Balotelli, in alternativa gli altri due, il Brescia punta in alto.