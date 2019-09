Calciomercato Brescia, Cellino tenta il colpo last minute in attacco

Cellino sta pensando a un colpo last minute in attacco, aspettando Balotelli. Ecco i due nomi in cima alla lista delle Rondinelle

È già emergenza in attacco, tra l’infortunio di Torregrossa e le due giornate di squalifica di Balotelli ancora da scontare.

Cellino è pronto a correre ai ripari con un colpo last minute, e i due nomi in pole secondo Il Giornale di Brescia sono Joaquin Zeballos Machado (uruguaiano ‘96 della Juventud) e Stjin Meijer (olandese ‘99 dell’Almere City).E intanto le prossime potrebbero essere ore decisive per disegnare il futuro di Morosini e Tremolada.