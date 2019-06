Calciomercato Brescia, Cellino vede Vigorelli per Viviano

Contatto Cellino – Vigorelli a Milano per Viviano. Il portiere però vuole la Fiorentina, nei prossimi giorni la scelta

Viviano – Brescia, ora è più di un’idea. Perché a Milano – secondo FirenzeViola.it – Cellino e Vigorelli (agente del portiere classe ’85) si sono incontrati per capire se ci sono margini per aprire una vera e propria trattativa.

Le Rondinelle hanno fretta, per Corini Viviano è una garanzia assoluta tra i pali, mentre il portiere prende tempo. Non sembra convinto pienamente dalla soluzione Brescia, ed è in attesa di segnali dalla Fiorentina. Pradè infatti potrebbe riportarlo a Firenze, e al momento la pista viola ha la precedenza assoluta.