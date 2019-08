Calciomercato Brescia, Corini aspetta un difensore dal Sassuolo

In settimana Cellino proverà a piazzare l’affondo decisivo per un difensore del Sassuolo, manca il via libera della Juventus. Le ultime

Il Brescia ha fretta, il Sassuolo aspetta e la Juventus vigila. Un incrocio pesante per Giangiacomo Magnani difensore di prospettiva che si è messo in mostra con la maglia neroverde. La trattativa dovrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni, con Cellino pronto all’affondo decisivo per portare a casa il centrale classe ‘95. Secondo La Gazzetta dello Sport Corini conta di averlo a disposizione entro il 9 agosto, data della partenza per il ritiro in Austria.

Cosa manca per la chiusura? L’intesa tra Brescia e Sassuolo è vicina, ma c’è da convincere anche la Juventus, che vanta un diritto di recompra sul difensore.