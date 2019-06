Calciomercato Brescia, Corini punta un difensore in uscita dal Milan

Calciomercato Brescia, Corini per affrontare al meglio la Serie A punta un difensore d’esperienza in uscita dal Milan

Il Brescia è sulle tracce di Cristian Zapata. Il salto in Serie A non può essere affrontato soltanto con la forza dell’entusiasmo, così Corini ha chiesto alla dirigenza degli innesti ben precisi. A partire ad un paio di elementi d’esperienza ed affidabilità.

Un identikit che porta, in difesa, al centrale colombiano in uscita dai rossoneri. Anche perché il contratto di Zapata è in scadenza, quindi le Rondinelle avrebbero la possibilità di tesserarlo a parametro zero. Un ulteriore motivo per provare a portarlo in biancoblù.