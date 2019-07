Calciomercato Brescia, dopo Ayé occhi su un altro giocatore del Clermont

Sempre più caldo l’asse Brescia – Clermont. Dopo Ayé Cellino ha messo gli occhi su un altro giocatore della formazione di Ligue 2, il nome

Se n’era già parlato in occasione del passaggio di Ayé al Brescia, e stavolta Cellino sembra avere intenzione di andare fino in fondo per un altro giocatore del Clermont. Trequartista portoghese classe ‘96, in scadenza nel 2021.

Mathias Pereira Lage è un profilo che il Brescia sta valutando da tempo, e secondo La Gazzetta dello Sport Cellino potrebbe piazzare l’affondo decisivo presto. Il prezzo è accessibile, intorno al milione e mezzo di euro, rimane da trovare un’intesa per le modalità del trasferimento