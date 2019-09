Calciomercato Brescia, due squadre in pressing su un difensore

Il terzino sinistro brasiliano classe ‘93 è un pezzo pregiato della collezione di Cellino. Su di lui gli occhi di due squadre, ecco quali

Il mercato del Brescia può ancora regalare sorprese, in entrata ma anche in uscita. Se il diamante Tonali sembra saldamente incastonato nei meccanismi delle Rondinelle, altri invece si stanno guardano intorno, e le offerte non mancano.

È il caso di Felipe Curcio terzino sinistro brasiliano classe ‘93 che potrebbe essere ceduto, anche in prestito, di fronte a un’offerta adeguata. Secondo TMW Benevento e Salernitana sono interessate, Cellino è alla finestra.