Calciomercato Brescia, ecco Matri. Le trattative dell’ultima giornata

Poche ore alla chiusura del mercato, Cellino piazza il colpo Matri. Ecco le trattative del Brescia nell’ultimo giorno di mercato

Matri è il colpo last minute di Cellino in attacco. In uscita occhio a Tonali. Tentativo in extremis della Fiorentina che si è rifatta sotto proprio in queste ore con una proposta da 25 milioni più bonus, ma la volontà di Cellino è quella di trattenere il centrocampista. Così come quella di rinforzare la difesa, e i nomi nel mirino sono sempre quelli di Ceccherini e Tonelli.

Si registra anche un inserimento per il centrocampista del Cagliari Deiola, e a centrocampo attenzione sempre a Thorsby e Guarin.