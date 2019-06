Calciomercato Brescia, occhi puntati su Giaccherini: le Rondinelle sul giocatore del Chievo, come elemento di esperienza

Il Brescia sta lavorando per allestire una squadra che gli consenta di raggiungere la salvezza, dopo il ritorno in Serie A. Il presidente Cellino ha blindato i suoi gioielli, Morosini e Tonali, ma questo non basta.

Il Brescia, secondo la Gazzetta dello Sport, starebbe pensando ad Emanuele Giaccherini come rinforzo d’esperienza per la Serie A. Giaccherini difficilmente accetterà di andare in B con il Chievo.