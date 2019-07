Calciomercato Brescia, occhi su un centrocampista del Nancy

Il piano di Cellino per rinforzare la rosa. Tre nomi per la difesa, oltre a Chancellor, e a centrocampo occhi su un centrocampista del Nancy

Cellino per sta lavorando per rinforzare tutti e tre i reparti del Brescia, ma in questo momento la priorità è il centrocampo visto l’infortunio di Ndoj che rischia di tenerlo fuori dai giochi a lungo. Secondo La Gazzetta dello Sport il Brescia sta valutando Amine Bassi, franco-marocchino del Nancy di 22 anni. Trequartista reduce da una stagione positiva con 6 reti in Ligue 2.

Per l’attacco invece in risalita le quotazioni di Stepinski, mentre in difesa la dirigenza delle Rondinelle stringe per tre profili già noti: Ceccherini, Rajkovic, e Bogdan.