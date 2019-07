Calciomercato Brescia, per la difesa si valuta Ceccherini

Una delle priorità del Brescia è rinforzare la difesa, tra i profili valutati spunta un classe ‘92 della Fiorentina. Ecco i dettagli

Rinforzare la difesa è la parola d’ordine di Cellino e Corini, al lavoro da settimane per valutare i profili ideali. Tra i nomi sotto esame c’è anche Federico Ceccherini, classe ‘92 della Fiorentina, centrale difensivo e all’occorrenza anche terzino destro. Il prezzo? Intorno ai 3 milioni di euro, Pradé non si opporrebbe alla cessione, operazione che potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni. Ma non è l’unica sull’asse Brescia – Firenze.

Secondo FirenzeViola.it oltre a Ceccherini tra le due società si è parlato anche di Vitor Hugo e Riccardo Saponara, rientrato dal prestito alla Sampdoria, ma entrambi i profili non convincono pienamente Cellino.