Calciomercato Brescia: Thorsby scavalca Romulo a centrocampo

Dopo appena sei mesi alla Sampdoria, Morten Thorsby potrebbe cambiare casacca e approdare al Brescia

Potrebbe durare poco più di sei mesi l’avventura di Morten Thorsby alla Sampdoria. Il centrocampista norvegese classe 1996 dopo essere rimasto 6 mesi in Olanda è finito nel mirino del Brescia.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, la squadra del presidente Cellino è alla ricerca di un rinforzo a centrcoampo e aveva intavolato una trattativa per Romulo del Genoa, ma ora Thorsby è balzato in cima alla lista e la definizione dell’affare potrebbe arrivare presto.