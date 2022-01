Calciomercato Cagliari, Aebischer in pugno: ora tutto su Bonazzoli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Cagliari: i rossoblù sono vicini dal chiudere il colpo Aebischer dallo Young Boys, poi si fionderanno su Bonazzoli

Il Cagliari è riuscito a centrare l’obiettivo Aebischer dello Young Boys tramite la formula del prestito con obbligo di riscatto a 500 mila euro a facili condizioni sulla base di 4 milioni. Un giocatore in più – come ricorda stamattina La Gazzetta dello Sport – che rappresenta un rinforzo importante per il tecnico Walter Mazzarri.

Gli isolani, comunque, stanno pensando già al prossimo acquisto e le preferenze ricadono su Bonazzoli, giocatore della Sampdoria in prestito alla Salernitana.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL CAGLIARI SU CAGLIARI NEWS 24