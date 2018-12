Barella blindato dal Cagliari, Carli: «A gennaio resta»

Calciomercato Cagliari, Nicolò Barella non si muove a gennaio: la conferma arriva dal direttore sportivo Marcello Carli

Nicolò Barella è pronto per il salto di qualità ma a gennaio non andrà da nessuna parte. Il Cagliari blinda il suo gioiello, finito nel mirino di Inter e Juventus, e ribadisce che Maran lo avrà a disposizione fino a giugno 2019: la conferma arriva dal direttore sportivo Marcello Carli.

Ecco le sue parole riportate da Cagliarinews24.com: «A gennaio per Barella non ci sono problemi. Sicuramente fino a giugno resterà a Cagliari. Castro è un giocatore importante e si sta inserendo alla grande, l’infortunio lo terrà lontano per tanto e difficilmente tornerà quest’anno. Sul mercato qualcosa faremo, ma per ora pensiamo a queste sei partite».