Calciomercato Cagliari, concorrenza inglese per Defrel

Calciomercato Cagliari, il Watford della famiglia Pozzo segue Defrel, attaccante del Sassuolo che piace anche ai rossoblu

Non mancano le pretendenti di mercato per Gregoire Defrel. L’attaccante del Sassuolo potrebbe lasciare per la seconda volta in carriera la formazione neroverde. E le interessati ci sono eccome. Fra queste, ci sarebbe anche il Cagliari di Claudio Ranieri.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tuttavia, la concorrenza potrebbe allungarsi ulteriormente. Oltre agli isolani, Empoli e Salernitana, si potrebbe aggiungere un club di Premier League. Si tratta del Watford, di proprietà della famiglia Pozzo.

