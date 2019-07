Calciomercato Cagliari: Defrel sempre più vicino, le ultime

Il Cagliari è a un passo dal definire la doppia operazione con Roma e Boca Juniros per Gregoire Defrel e Nandez

Il Cagliari si sta per assicurare un attaccante di assoluto valore da affiancare a Leonardo Pavoletti. Il club sardo è a un passo da Gregoire Defrel. Le parti in causa stanno definendo gli ultimi dettagli per chiudere la trattativa.

Come riporta Di Marzio, il Cagliari sta sempre lavorando anche per sistemare gli ultimi dettagli per portare Nandez in Sardegna. Oggi a Madrid ci sarà un nuovo incontro tra gli intermediari e l’agente del giocatore per trovare quadra finale.