Calciomercato Cagliari: due pilastri della difesa in bilico

Il futuro nel Cagliari di Diego Godin e Martin Caceres è sempre più in bilico: i due uruguaiani in partenza a gennaio?

In casa Cagliari è in atto un processo di attenta valutazione dei vari rossoblù che potrebbero essere davvero fondamentali per la lotta salvezza. Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, mano a mano che ci si avvicina al calciomercato di gennaio, tra i giocatori in bilico ci sarebbero i due difensori uruguaiani Diego Godin e Martin Caceres.

L’infiammazione cronica al tendine rotuleo destro che affligge il Faraone in aggiunta al suo importante ingaggio, avrebbe portato il club sardo a prendere già una decisione. Discorso simile anche per El Pelado, il cui rendimento non convince e non soddisfa per niente Giulini e Capozucca.