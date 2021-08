Calciomercato Cagliari, Farias in uscita: sfida tra Monza e Samp

Il Monza punta Diego Farias per rinforzare il reparto offensivo. L’attaccante brasiliano rimane nel mirino della Samp

A ventiquattro ore dalla fine del calciomercato, il Monza, secondo quanto riferito da TMW, si sarebbe fatto avanti per l’attaccante del Cagliari Diego Farias. Il giocatore brasiliano piace anche alla Sampdoria che vorrebbe lavorare allo scambio last minute con Gianluca Caprari. La proposta dei blucerchiati, si legge, non convince i rossoblù.