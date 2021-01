Calciomercato Cagliari: è fatta per l’arrivo di Alfred Duncan dalla Fiorentina. Venerdì il centrocampista sosterrà le visite mediche

È fatta per l’arrivo di Alfred Duncan alla Fiorentina. Come riporta Gianluca Di Marzio, la trattativa è andata in porto e si è chiusa, mancavano soltanto gli ultimi dettagli che sono stati definiti oggi.

Duncan potrà sostenere le visite mediche con i rossoblù venerdì, tutto confermato.