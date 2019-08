Calciomercato Cagliari, individuato il sostituto dell’infortunato Cragno tra i pali: ecco di chi si tratta

Mentre sembra sfumare in attacco la pista che porta a Defrel, promesso sposo del Sassuolo, il Cagliari lavora ad un portiere. Per sostituire Cragno durante il suo stop forzato, che non si prospetta breve.

E gli occhi dei rossoblù sono finiti su Olsen della Roma. Con la quale si sta cercando di chiudere l’operazione a prescindere proprio dalla situazione legata a Defrel.