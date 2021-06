Cagliari, per Nandez si tira indietro l’Inter: restano due pretendenti

Attualmente la trattativa con l’Inter per Nahitan Nandez è bloccata ma per El Leon ci sono altre possibilità

Secondo quanto riferisce L’Unione Sarda, ora che la trattativa con l’Inter sembra essersi raffreddata, per il centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez potrebbero concretizzarsi altre possibilità. Quali? In pole la Roma di Mourinho e il Leeds di Marcelo Bielsa che ha dimostrato più volte il suo interesse per El Leon.