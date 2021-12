Inter, prosegue la telenovela con il Cagliari per Nandez: gli aggiornamenti

Ancora dubbi sul futuro di Nahitan Nandez: nessuna trattativa in corso tra Cagliari e Inter in vista di gennaio

Continua la telenovela fra l’Inter e il Cagliari con Nandez sullo sfondo. Come riferito da La Nuova Sardegna sempre che al momento non ci sia nessuna trattativa in corso fra nerazzurri e rossoblù.

Il presidente Giulini sarebbe intenzionato a convincere l’esterno uruguaiano a restare fino al termine della stagione per dare supporto per la salvezza. Se ne riparlerà a giugno.

