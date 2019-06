Calciomercato Cagliari: obiettivo Luca Pellegrini. Due nomi per il centrocampo

Il calciomercato del Cagliari non è solo legato all’affare Barella: piace Pellegrini per la fascia e Valzania e Rog in mezzo

Riscattato ufficialmente Cacciatore il Cagliari ora pensa a sopperire alle carenze nelle altre zone del campo. Per la fascia sinistra resiste il sogno Luca Pellegrini e considerato che i giallorossi hanno necessità di far registrare qualche plusvalenza, non è da escludere che l mancino finisca sul mercato. Difficile, però, che il Cagliari sia disposto a investire tra i dodici e i quindici milioni di euro per averlo.

A centrocampo, come riporta il Corriere dello Sport, Valzania piace ed è un’operazione fattibile dal punto di vista economico, mentre Rog, che sembra iniziare a fare un pensierino alla Sardegna, resta un discorso tutto da scrivere visto che, tra ingaggio e acquisto del cartellino, ci sono in ballo un po’ di milioni di euro. In attacco resiste il sogno Defrel.