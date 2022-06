Calciomercato Cagliari: Rog è tentato dalla Bundesliga

Calciomercato Cagliari, Marco Rog tentato dalla Bundesliga. Il Mondiale incombe ed il croato vuole esserci, potrebbe andare in prestito

Carriera e riconoscenza sono difficili da conciliare, Marko Rog lo sa. Il Mondiale è alle porte, si giocherà tra il 21 novembre ed il 18 dicembre e la Croazia ci sarà. Il giocatore di Varaždin vuole partecipare a questa competizione ma la serie B non è il palcoscenico adatto a brillare per conquistarsi la convocazione in nazionale.

Oggi L’Unione Sarda riporta di interessamenti provenienti dalla Bundesliga, dove il classe ’95 piace a tanti. Il ragazzo sa di dover tanto alla società isolana, sempre al suo fianco durante gli infortuni patiti alle ginocchia, quindi la soluzione potrebbe essere quella di un prestito. La formula farà tanto perché il Cagliari non vuole privarsi di lui ma non vuole neanche limitarlo; starà da vedere se si riuscirà a trovare un società disposta a prendere il croato in prestito secco o con la modalità del prestito con riscatto e controriscatto a favore della società di Giulini.