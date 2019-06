Calciomercato Chievo: per la prossima stagione, i clivensi hanno puntato gli occhi su un classe 2000 del Cagliari

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Chievo avrebbe messo gli occhi su un calciatore classe 2000 del Cagliari. Si tratta di Federico Caligara.

Nell’ultima stagione ha giocato nell’Olbia, in Serie C. Tra le due dirigenze non è stata ancora imbastita una trattativa, ma il calciatore, assistito da Luca Ariatti, potrebbe arrivare in prestito.