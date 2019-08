Calciomercato Cremonese, colpo a sorpresa per il club grigiorosso: in arrivo un centrocampista dall’Atalanta

Colpo da categoria superiore per la Cremonese, da alcuni giorni sulle tracce di Luca Valzania. Il centrocampista, classe 1996, in uscita dall’Atalanta e cercato anche da diversi club di Serie A.

In giornata pare essere arrivato il via libera del club orobico, dopo quello del diretto interessato, per il passaggio alla Cremonese. Ultimi dettagli da limare e poi la fumata bianca.