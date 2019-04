Secondo sia i media iberici che portoghesi sull’attaccante colombiano del Monaco, Radamel Falcao, si sarebbero mossi i rossoneri

Radamel Falcao potrebbe lasciare il principato di Monaco a fine stagione. Questa è la notizia che rimbalza dalla penisola iberica e che fa sognare i tifosi del Milan. Secondo la stampa spagnola e i portoghesi di A Bola non ci sono i presupposti per un rinnovo e il Monaco è intenzionato a cederlo in estate per evitare che l’attaccante colombiano possa andar via a parametro zero (il contratto gli scade nel 2020).

Nei giorni scorsi AS ha parlato di un interessamento del Milan per l’ex Atletico Madrid che non si sbilancia sul suo futuro, ma che ha una certezza: «Adesso voglio solo chiudere questa stagione nel migliore dei modi, ho ancora un anno di contratto e voglio giocare ai massimi livelli, in Francia o in un altro grande campionato europeo»,