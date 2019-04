Calciomercato: derby milanese per Carrasco, ma l’ostacolo è il Dalian

Continua la telenovela mercato per Carrasco: l’esterno del Dalian vuole tornare in Europa, ma i cinesi non fanno sconti

E’ disposto a tutto, anche a spalmarsi il mega ingaggio in più stagioni, Yannick Ferreira Carrasco vuole tornare in Europa ma il suo trasferimento non è facile. Il Dalian Yifang, club cinese proprietario del cartellino, non è infatti intenzionato a fare sconti per il belga che è richiesto ma la cifra di 25 milioni pare alta per tutti. Inter, Milan e qualche club inglese hanno messo il giocatore nel mirino ma si aspettano uno sconto dal Dalian che però fa muro. Serviranno dunque tutti e 25 i milioni per strapparlo alla Cina e un derby milanese non è da escludere per quest’estate.