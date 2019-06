Calciomercato Empoli, per Bucchi un attaccante dal Benevento

Dopo le uscite obbligate il mercato dell’Empoli entra nel vivo anche in entrata. Corsi è sulle tracce di un attaccante del Benevento

Cristian Bucchi lo conosce molto bene ed è pronto a garantire per lui. L’Empoli ha iniziato a muoversi anche in entrata, e c’è da sostituire un giocatore importante come Caputo in attacco. Diversi i nomi che sta valutando Corsi, la new entry secondo PianetaEmpoli.it è Cristian Bonaiuto, attaccante esterno ex Benevento di proprietà del Perugia.

Stesso procuratore du Bucchi, che ha avuto modo di allenarlo nell’ultima stagione in Campania, 27 anni e un prezzo del cartellino che si aggira intorno al milione di euro. Prossimi giorni decisivi per avviare la trattativa con il Perugia.