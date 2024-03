Calciomercato Empoli, si complica il riscatto di Zurkowski

Szymon Zurkowski potrebbe non rimanere all’Empoli per via della cifra del riscatto. Ecco le ultime sulla situazione

Arrivato a gennaio, Szymon Zurkowski è il miglior marcatore dell’Empoli in stagione. Questo farebbe pensare ad un riscatto sicuro, ma in realtà non è così: il giocatore molto probabilmente tornerà allo Spezia.

Questo poiché la dirigenza toscana valuta troppo alta la cifra di 5 milioni per rendere a tutti gli effetti il polacco un calciatore dell’Empoli. Seguiranno aggiornamenti, per ora è previsto il suo rientro allo Spezia.