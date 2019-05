Calciomercato estivo 2019: quando inizia e quando finisce

Conclusa ufficialmente la stagione, è già tempo di calciomercato estivo 2019: le date della finestra di trattative in Italia e nel Mondo

Conclusi i vari campionati nazionali, con la Serie A che ha espresso i suoi ultimi verdetti nella 38ª e ultima giornata, ora le varie squadre iniziano a scaldare i motori in vista del calciomercato estivo 2019, nel quale proveranno a rinforzare i rispettivi organici per la nuova stagione.

Ma quando inizierà ufficialmente la finestra estiva di trattative in Italia, in Europa e nel Mondo, e quando si concluderà?

Quando inizia il calciomercato estivo in Italia

In Italia le trattative apriranno ufficialmente i battenti lunedì 1 luglio 2019. Nella prassi, tuttavia, i vari club sono soliti intavolare discussioni fra loro durante tutta la stagione precedente, per poi ufficializzare le operazioni durante il periodo di apertura formale della sessione.

Quando finisce il calciomercato estivo in Italia

Il calciomercato estivo 2019, a differenza della chiusura anticipata decisa nella passata stagione, sarà aperto in Italia per 2 mesi e chiuderà lunedì 2 settembre 2019. La scelta di tornare al passato è dettata dall’esigenza della Serie A e del calcio italiano in generale di allinearsi agli altri campionati europei.

La situazione in Europa e nel Mondo

Ogni Paese e Federazione ha le sue date del calciomercato. In alcune realtà queste sono già state comunicate, in altre invece ancora devono essere ufficializzate. Qui l’elenco dei principali campionati dei quali già si conoscono le date del calciomercato estivo 2019.