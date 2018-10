Calciomercato Fiorentina, accelerata per Yazici a gennaio

La Fiorentina accelera per il colpo Yazici: incontro fra Corvino e l’entourage del giocatore, i viola ci provano per gennaio.

La Fiorentina è già attiva in vista del calciomercato di gennaio e attraverso il Direttore generale dell’area tecnica viola, Pantaleo Corvino, insegue il colpo Yusuf Yazici. Il centrocampista-trequartista del Trabzonspor è considerato uno dei talenti più importanti del calcio turco. Classe 1997, ha già disputato 9 gare con la Nazionale maggiore del suo Paese e nell’ultima Super Lig turca ha realizzato 9 gol in 32 presenze.

Il D.g. viola avrebbe avuto oggi un primo incontro con l’entourage del giocatore. Il suo manager, secondo ‘La Nazione’, è atteso in Italia in occasione della prossima gara di campionato in programma sabato al Franchi contro la Roma. L’intento della Fiorentina è chiaro: battere sul tempo la concorrenza e raggiungere in tempi rapidi un accordo con il giocatore per poi bussare alle porte del club turco. Il Trabzonspor, per lasciar partire il giocatore, vorrebbe una cifra attorno ai 20 milioni di euro.

La Fiorentina di Pioli è al momento al 6° posto in classifica, in piena zona europea, con 15 punti conquistati in 10 giornate, frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Un innesto di qualità come quello che potrebbe rappresentare l’arrivo in viola di Yazici a gennaio, potrebbe dare alla squadra un ulteriore sprint per ottenere un piazzamento di prestigio a fine stagione e conseguire l’obiettivo della qualificazione alle Coppe europee l’anno prossimo.

