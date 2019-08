Calciomercato Fiorentina, Caceres nel mirino: la situazione

Calciomercato Fiorentina, Caceres nel mirino della società viola: la situazione della trattativa, in fase avanzata

La Fiorentina è scatenata sul mercato. Dopo lo storico arrivo di Ribery nella giornata di ieri, i viola vorrebbero chiudere un altro colpo a zero, che porta esperienza in tutti gli ambiti.

Come riportato da Sky Sport, la Fiorentina di Rocco Commisso si sarebbe fatta avanti per Martin Caceres, ex difensore della Juventus, attualmente svincolato. L’uruguaiano avrebbe accettato l’offerta dei viola e presto potrebbero esserci degli aggiornamenti.