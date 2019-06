Calciomercato Fiorentina: contatti avviati per Mandragora

La Fiorentina ha avviato i contatti con l’Udinese per Rolando Mandragora: rinforzo di centrocampo richiesto fortemente da Montella

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Fiorentina ha avviato i contatti con l’Udinese per Rolando Mandragora. L’interesse di Daniele Pradè nei confronti del giocatore è forte, anche per lo stretto rapporto con il calciatore che ha portato personalmente a Udine lo scorso anno.

I contatti con l’entourage del giocatore sono stati costanti da quando il ds è tornato a Firenze, anche se la trattativa potrà partire solo al termine dell’Europeo U21. I bianconeri lo hanno pagato 20 milioni (divisi in quattro esercizi) con la Juve che potrebbe riacquistarlo per 26 milioni di euro. Il costo del cartellino è di circa 18 milioni di euro.