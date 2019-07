Calciomercato Fiorentina, due colpi per centrocampo e attacco

Fiorentina in ritiro e Pradè al lavoro per rinforzare la rosa. Ecco i due colpi allo studio per centrocampo e attacco

Badelj, Biglia, Baselli e non solo. Il centrocampo è il reparto sul quale sta lavorando di più la Fiorentina con Veretout in uscita. Pradè si è mosso a fari spenti con la dirigenza del Brescia chiedendo informazioni su Sandro Tonali, considerato un innesto ideale anche per questioni anagrafiche.

Secondo Gianluca di Marzio peró la dirigenza viola sta valutando anche un colpo in attacco e un profilo che piace è quello del Pipa Benedetto in forza al Boca Juniors.