Calciomercato Fiorentina: Lafont ai saluti, pronto Dragowski e su Perin…

La Fiorentina è pronta a mettere sul mercato Lafont e sostituirlo con Dragowski: difficile l’arrivo di Mattia Perin

Si muove il mercato dei portieri in casa Fiorentina. Alban Lafont ha chiesto la cessione al Nantes, trovando già un accordo con i canarini. L’idea è quella di lasciare la Toscana, decisione maturata negli ultimi giorni nonostante la dichiarazione di volere rimanere.

Secondo La Nazione, l’idea è quella di affidare la porta a Bartomej Dragowski che, fino a sei mesi fa, voleva lasciare a tutti i costi la Fiorentina. Nell’ultimo periodo, tuttavia, sono state date grosse rassicurazioni sul ruolo e, per questo, sono state rifiutate proposte importanti, anche dalla Premier League. Più difficile l’arrivo di Perin: percepisce 2,5 milioni di euro e la Juventus non vuole fare minusvalenza. Probabile l’approdo alla Roma per l’ex genoano.